Secretaria de Saúde confirma nesta quarta-feira, 09, mais 17 casos e 7 pessoas recuperadas de COVID-19

A região de Campo Mourão e Ubiratã estão em estado de alerta com relação a pandemia do COVID 19. O controle desta situação é responsabilidade de todos nós.

Os pacientes confirmados de hoje estão isolados no domicílio e estão estáveis.

Também temos hoje 1 pessoa suspeita para COVID-19 internada em Ubiratã.

Alertamos que continuamos com alta ocupação de leitos de UTI na região da Comcam, então não podemos aumentar o número de positivos, evitando assim uma possível necessidade de internamento na UTI.

Mantenham distânciamento, usem máscara e higienize as mãos com frequência.

Frequente lugares que estejam adotando as medidas sanitárias exigidas, como uso de álcool em gel, uso de máscaras, distanciamento social, ambiente ventilado e lotação reduzida.

Se for diagnosticado com a doença, você e seus contatos devem cumprir integralmente todo o período de isolamento, mesmo quando os sintomas melhorarem.

Se apresentar febre, tosse, perda de olfato e paladar, falta de ar, diarréia, vômito procure sua unidade de saúde ou o hospital.

Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.

Positivos 339

Em recuperação 41

Recuperados 292

Sintomas 61

Sem sintomas 161

Aguardando 33

Descartados 1638

UTI 0

Clínico 1

Óbitos 6