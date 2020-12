Administração Municipal conquista mais caminhões, micro ônibus, van, carro e moto para melhor atender a população

Novos veículos para atender a população de Ubiratã foram conquistados pela Administração Municipal “Todos juntos rumo ao futuro” e entregues oficialmente para a comunidade nesta sexta-feira (11), no Paço Municipal, onde os mesmo estão expostos. São dois caminhões, micro ônibus, van, carro e moto que totalizam um investimento de R$ 1.412.000,00.

Trata-se de um caminhão coletor compactador de 15m³, no valor de R$ 411.000,00, convênio com a FUNASA, sendo R$ 250.000,00 de emenda parlamentar do deputado federal Rubens Bueno e contrapartida do município de R$ 161.000,00 e um caminhão Pipa com tanque de 6 mil litros, no valor de R$ 213.000,00, convênio com Instituto Água e Terra, por meio de emenda do deputado estadual Tiago Amaral. Os dois caminhões foram destinados a Secretaria de Serviços Urbanos.

Também foi adquirido através de convênio com SEDU, uma Van para transporte escolar (16 lugares com elevador) no valor de R$ 164.900,00, sendo R$ 156.655,00 de emenda do deputado Tiago Amaral e contrapartida do município de R$ 8.245,00.

Para a Secretaria de Saúde, mais uma Van Mercedes Benz Sprinter CDI 416, 16 lugares, 2019/2020, no valor de R$ 176.900,00 (170 mil Emenda Estadual Deputado Anibelli + R$ 6.950 recursos federais fixos). Essa Van foi destinado para Transporte Sanitário no Distrito de Yolanda.

Ainda foi conquistado pelo município um veículo Fiat Cronos 1.8 Automático, 2019/2020, no valor de R$ 79.500,00 (R$ 40 mil Portaria 2405/2020 Ministério da Saúde + R$ 39.500,00 recursos federais fixos). Esse carro será para transporte das equipes no enfrentamento do coronavírus.

Temos ainda para a Saúde municipal mais um Micro ônibus Marcopolo Volare W9 com acessibilidade, 2019/2020, 31 lugares. R$ 354.500,00 (Recursos próprios – 15%). Destinando ao Transporte Sanitário Intermunicipal.

Para a Secretaria da Assistência Social foi adquirida uma moto Honda Biz, 125 cc, ano/modelo 2020/2021, no valor de R$ 12.200,00 que será destinada para atendimento do Programa Bolsa Família.

ENTREGA OFICIAL

Participaram da entrega oficial, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, os vereadores Rafael Bartz (presidente), Jorge Tozi e Ivone Jorge, secretários municipais, além de servidores municipais e lideranças da comunidade.