Boletim confirma 1.934 novos casos de Covid-19 e 46 óbitos no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira (10) mais 1.934 casos e 46 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

O boletim registra também 2.031 casos retroativos do período entre 25 de junho e 08 de dezembro. Eles estavam em investigação, foram confirmados e automaticamente computados no sistema.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 315.047 casos e 6.595 mortes pelo novo coronavírus.

INTERNADOS

Nesta quinta-feira são 1.282 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.081 ocupam leitos SUS (522 UTI e 559 clínicos/enfermaria) e 201 da rede particular (80 UTI e 121 clínicos/enfermaria).

Há outros 1.489 pacientes internados, 534 em leitos UTI e 955 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 46 pacientes. São 21 mulheres e 25 homens com idades que variam de 25 a 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 25 de novembro e 10 de dezembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (6), Campina Grande do Sul (4), Francisco Beltrão (4), Maringá (4), São José dos Pinhais (3), Apucarana (2), Chopinzinho (2), Foz do Iguaçu (2) e Telêmaco Borba (2). O boletim confirma, ainda, uma morte em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Bom Jesus do Sul, Campo Largo, Colombo, Dois Vizinhos, Engenheiro Beltrão, Guaporema, Inácio Martins, Leopólis, Marilândia do Sul, Palmeira, Pato Branco, Piên, Pinhais, Pitanga, Rio Branco do Sul e Umuarama.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento contabiliza 2.814 casos de pessoas que não moram no Estado – a 58 foram a óbito.