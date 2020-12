Motorista morre e esposa é encaminhada em estado grave após acidente entre Campo Mourão e Goioerê

Grave acidente de trânsito foi registrado no início da noite de quinta-feira (11) na BR 272, entre Campo Mourão e Goioerê.



Um veículo Prisma com placas de Assis Chateaubriand, conduzido por um idoso de 71 anos, bateu violentamente na traseira de um caminhão MB/1111, com placas de Goioerê, que estava carregado com lenha. Ambos seguiam sentido Campo Mourão a Goioerê.



O motorista estava acompanhado da esposa de 54 anos, que sofreu ferimentos graves. Ela foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Goioerê.



O condutor do caminhão, após o acidente, fugiu do local sem prestar socorro. Os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizaram buscas nas proximidades, porém ele não foi localizado.



O corpo do motorista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão. A Polícia Científica compareceu no local para trabalhos de perícia. O caminhão foi apreendido e recolhido ao pátio.

Fonte: Catve/PRF