Novos veículos para Secretaria de Saúde, Lar dos Velhinhos e Missão Pelicanos

A Administração Municipal “Todos juntos rumo ao futuro” adquiriu mais três veículos 0 km para atender a Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria da Assistência Social, sendo repassados para atender o Lar dos Velhinhos e Missão Pelicanos. Esses veículos foram conquistados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Márcio Pacheco e somam investimentos de R$ 390.700,00.

O deputado Márcio Pacheco esteve na manhã desta sexta-feira (11), em Ubiratã, onde juntamente com o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco e os vereadores Rafael Bartz (presidente da Câmara), Ivone Jorge e Jorge Tozi fizeram a entrega oficial dos veículos para os representantes das instituições social Missão Pelicanos (que desenvolve um trabalho voltado aos dependentes químicos) e uma Van para o Lar dos Velhinhos (que atende dezenas de idosos em Ubiratã). A Secretaria de Saúde também foi contemplada com um veiculo Van. Os veículos estão expostos no Paço Municipal.

VEÍCULOS

– Uma Mercedes Benz Sprinter CDI 416, 16 lugares, 2019/2020, no valor de R$ 176.900,00 sendo (170 mil Emenda Estadual Dep. Marcio Pacheco + R$ 6.950 recursos federais fixos), que será destinada para Transporte Sanitário Intermunicipal.

– Uma Van com 16 lugares, convênio com SEDU, com recursos de R$ 146.110,00 emenda do deputado Márcio Pacheco e contrapartida financeira do município de R$ 7.690,00, totalizando R$ 153.800,00. Essa Van 0 KM foi destinada para o Lar dos Velhinhos de Ubiratã.

– Também foi entregue um veículo Sedan, 5 lugares, convênio com SEDU, no valor de R$ 60.000,00, sendo R$ 57.000,00 de emenda do deputado Márcio Pacheco e R$ 3.000,00 contrapartida municipal. O veículo 0 km irá atender os Pelicanos.