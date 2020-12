Acusado de esfaquear casal em motel é preso; veja o motivo do crime

A Polícia Civil do Paraná prendeu o homem de 38 anos acusado esfaquear um casal em motel, na madrugada de domingo (13), em Londrina, região Norte do Paraná.

Segundo a Delegacia de Homicídios, o caso ainda é investigado, mas ao que tudo indica os três chegaram ao Motel por volta das meia-noite. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime tem relação com uso excessivo de drogas, depois disso houve o conflito entre os três.

Nas imagens internas do motel há muito sangue, principalmente na parte da cama, onde o casal estava caído. Quando as equipes de socorro chegaram encontraram Rodolfo Delamula de 35 anos morto e a companheira com ferimentos graves.

A cena do crime revela que houve luta corporal entre eles, mas ainda não se sabe o que motivou a discussão. A mulher teve perfurações na região do tórax e perdeu muito sangue, sendo necessário intubá-la e segue internada em estado grave, porém sem risco de morte.

O suspeito deve responder por homicídio e tentativa de homicídio. Ele segue na carceragem da cadeia pública de Londrina a arma do crime está apreendida e será anexada ao inquérito de investigação.

Fonte: Catve