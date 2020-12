Casal é esfaqueado em motel e homem morre no local

O crime chocante, foi registrado no interior de um motel em Londrina, região Norte do Estado.

Segundo informações, dois homens e uma mulher deram entrada em um dos quartos no sábado (12).

Durante a madrugada de domingo (13), funcionários ouviram gritos, e encontraram um homem de 35 anos morto em cima da cama, e ao lado a companheira gravemente ferida.



O segundo homem que entrou no local, junto ao casal, foi visto fugindo com uma faca em mãos. A cama ficou completamente ensanguentada, e havia diversas marcas espalhadas pelo local, demonstrando luta corporal entre os envolvidos.



A Polícia Militar e o Siate foram acionados. A mulher foi encaminhada à unidade hospitalar com risco de morte. Ela sofreu perfurações na região do tórax e perdeu muito sangue, sendo necessário entubá-la.



O caso foi repassado a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, onde o caso será investigado.