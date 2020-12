Com redução de duas secretarias, prefeito eleito em Cafelândia confirma os seus secretários

Junto com os trabalhos da equipe de transição que está em andamento, onde foram definidas ações importantes como o alongamento de todos os contratos que vencem até o dia 31 de janeiro de 2021, por mais 180 dias, também foram definidas as férias coletivas em janeiro, para os servidores públicos.

Segundo o prefeito eleito Dr Culestino Kiara, mesmo com as férias coletivas não serão comprometidos serviços essenciais para a população como na área da saúde, contabilidade, educação, engenharia, agricultura, tributação entre outras atividades importantes conforme a demanda.

Secretários são definidos

Com duas secretarias a menos com a unificação do Gabinete com a área Financeira e do Planejamento com o Administrativo, Dr Culestino definiu os seus oito secretários para o início da sua gestão, a partir do dia 2 de janeiro.

“Fizemos um trabalhando planejado e uma avaliação técnica para escolher os nossos secretários com assertividade, para atender com qualidade e respeito a nossa população em todas as áreas. Todos terão um tempo de experiencia e serão avaliados e cobrados para atingir as metas que estamos definindo, por meio de um planejamento estratégico para cada área, que visam o desenvolvimento e o crescimento integrado de Cafelândia”, afirma o prefeito eleito.

Secretários

A partir de hoje serão divulgados dois secretários por dia, conheça agora os dois primeiros da nova gestão.

Secretária da Saúde

Sarah Gabriela Massaneiro Eckstein, 30 anos, enfermeira. Primeiro emprego como enfermeira foi por 5 anos no Hospital Nossa Senhora Consolata – Cafelândia/PR.

Atualmente trabalhando no Consamu – Samu Oeste na Base de Cascavel/PR, onde trabalha há 3 anos.

Será a primeira vez que ocupará um cargo público remunerado.

Esporte e Lazer

Jandrey Vicentin 38 anos, formado em Jornalismo, já foi assessor de imprensa da Prefeitura de Cafelândia na gestão 2001-2004.

De 2006 à 2008 foi Secretário Executivo da União dos Vereadores do Paraná.

Em 2006ingressou o quadro de árbitros do Paraná, tendo ascendido para as categorias Aspirante a Nacional e posteriormente à Nacional.

Em 2007 foi convidado pelo presidente da Federação Paranaense de Voleibol para fazer parte da instituição na Assessoria de Imprensa. Em 2009 aceitou o desafio de fazer um projeto de expansão do voleibol paranaense.

Em 2011 implantou a FPVTV, a primeira entidade estadual do Brasil a transmitir competições ao vivo na internet, posteriormente expandindo este projeto para a Confederação Brasileira de Voleibol.

Atuou na assessoria de comunicação da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná de 2011 à 2014.

Em comandou a Gerência da Comunicação da Confederação Brasileira de Voleibol, com sede no Rio de Janeiro, no momento mais turbulento da entidade. Deixou à CBV em 2015.

Em 2015 retornou para a Federação Paranaense de Voleibol na Assessoria de Imprensa, e, no ano seguinte foi eleito vice-presidente.

De 2016 a 2020 exerceu o cargo de Superintendente da Federação Paranaense de Voleibol, acumulando o cargo de vice-presidente e comandou o maior crescimento da modalidade em toda história.

Em dezembro de 2019 foi eleito presidente da Federação Paranaense de Voleibol, tomou posse como presidente em 06 de março de 2020.

Fonte: O Novo Oeste