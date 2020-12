Corpo de adolescente é encontrado em avançado estado de decomposição no PR

A Polícia Militar de São João do Caiuá, no Paraná, encontrou no fim da tarde de domingo (13) um corpo dentro de aterro sanitário. Ao realizar buscas no local, os militares encontraram o cadáver, aparentemente de um adolescente, em avançado estado de decomposição.



A Polícia Civil de Alto Paraná, foi acionada, assim como o IML (Instituto Médico-Legal). Até o início da manhã desta segunda-feira (14), o corpo ainda não havia sido identificado, e foi encaminhado para autópsia em Paranavaí.



Ainda não se sabe a causa da morte. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Fonte: Catve / Paranavaí Urgente

Foto: Corujão Urgente