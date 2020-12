Tragédia: Menino de 13 anos morre em em piscina no Paraná

Um incidente numa piscina resultou na morte de um adolescente de 13 anos em Realeza, no Sudoeste do Estado. O fato ocorreu na tarde deste domingo (13).

A vítima, A. M., acompanhado de outros garotos com idades entre 13 e 15 anos, teria pulado o muro de um clube social da cidade para nadar. Segundo as primeiras informações, ele teria batido com cabeça.

O Samu foi acionado e tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Ainda assim foi feito encaminhamento ao Pronto Atendimento, sendo constatado o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Francisco Beltrão.