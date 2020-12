Trecho de Estrada Sibele está sendo pavimentado com pedras poliédricas

O Município de Ubiratã vem desenvolvendo um projeto inovador de infraestrutura rural que consiste em pavimentar com pedras poliédricas pontos críticos (subidas/descidas) de sete estradas rurais para facilitar a utilização das mesmas principalmente em dias chuvosos. E umas dessas estradas é a Sibele, na região da Comunidade Três Placas. Somente nesse trecho da Estrada Sibele são 5.313,36 m² de calçamento.

As demais estradas que estão sendo beneficiadas são: Estrada Emília com 3.767,26 m², a Estrada Lorena com 1.775,9 m², a Estrada Olavo Bilac com 2.967,9 m², a Estrada Vitória com 2.153,4 m², a Estrada Concórdia com 3.711,32 m² e a Estrada Iracema com 4.717,16 m², totalizando 24.406,30 m².

São R$ 849.339,26 de investimentos em pavimentação com pedras poliédricas (irregulares) somente em determinados trechos de declive, ou seja, em vez de fazer a estrada toda, pavimenta-se apenas os pontos críticos – subidas/descidas.

Na última semana, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco esteve na Estrada Sibele acompanhando o andamento dos trabalhos que seguem em ritmo acelerado.