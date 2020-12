Homem mata a ex-mulher em Nova Aurora e tenta suicídio

O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira (15), por volta da 00:49, o Samu e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência de feminicídio na rua Castelo Branco em Nova Aurora.

Antes de chegar ao local do ocorrido as equipes se deslocaram até a Av Paraná 12 onde Valdiney Domingues estava ferido por arma branca (Pulso cortado) com indícios de que teria tentado tirar a própria vida.

No momento da chegada das equipes ele confessou que teria matado sua ex-mulher Maria José Vasconcelos de 34 anos de idade.

Valdiney teria entrado pela Janela dos fundos, e segundo informações a vítima sofreu oito golpes de faca e quando o Samu chegou só foi possível constatar o óbito.

O investigador da polícia civil acionou a criminalística de Cascavel, o autor do crime foi levado para o pronto atendimento e em seguida para a DP de Nova Aurora onde fica a disposição da justiça.

Fonte: Repórter Vinícius Cardoso.