MOTORISTA FICA PRESO AS FERRAGENS APÓS TOMBAR CARRETA NA PR-158 PRÓXIMO AO VIADUTO DO ANEL VIÁRIO EM CAMPO MOURÃO

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (15), por volta das 07:50 da manhã , no anel viário de Campo Mourão, na rodovia PR-158, deixou o condutor de uma carreta carregada com uma carga de arroz preso às ferragens.

O condutor da carreta seguia no sentido Campo Mourão a Maringá, quando ao sair do anel viário para acessar a rodovia PR-158, acabou perdendo o controle da direção, tombando em seguida. A carreta, que tem placas de Foz do Iguaçu, ficou tombada entre a pista de rolamento e o canteiro central da via que divide a pista dupla com as rodas para cima.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual (PRE), estão no local realizando o desencarceramento e posterior iram conduzir a vitima até o hospital para atendimento médico.