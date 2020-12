Revitalização do canteiro central da Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco e o chefe de Gabinete Osmar Pires, acompanharam o andamento das obras de revitalização do canteiro central da Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, entre as ruas Duque de Caxias e Santos Dumont, que já está na reta final.

No local foram construídos novos estacionamentos para veículos, o que deixou os comerciantes e usuários muito satisfeitos. Além das novas vagas de estacionamentos, a revitalização do local que antes estava bem degradado conta ainda com um belo paisagismo, passeio, contornos e uma moderna iluminação de LED.

Outro canteiro central que também está sendo revitalizado e na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, entre a Rua Mato Grosso e a Rua Paraná.