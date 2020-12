Auxílio Emergencial: Caixa paga última parcela nesta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal (CEF) paga a última parcela do auxílio emergencial para 4,8 milhões de pessoas nesta quarta-feira (16). Destes, 3,2 milhões de nascidos em abril vão ter depositada a ajuda federal criada na pandemia do novo coronavírus.

Eles vão receber a última cota no valor de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães chefes de família) ou de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família) do auxílio emergencial extensão.

Também nesta quarta, o banco paga a última parcela para quem pertence ao Programa Bolsa Família (PBF), quando beneficiários com NIS de final 5 vão poder sacar a ajuda no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).

Os pagamentos para os cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e pelo site do auxílio emergencial, seguem o calendário dos Ciclos criado pelo Ministério da Cidadania. (veja calendários completos aqui).

Deste grupo, além dos aniversariantes de abril que recebem hoje, – em lote válido pelo Ciclo 6 (veja calendário abaixo) -, 3,4 milhões de nascidos em maio recebem na quinta-feira (17) e 3,3 milhões de beneficiários nascidos em junho recebem na sexta-feira (18).

Calendário do auxílio emergencial – Ciclo 6 de pagamentos e saques

Nascidos em Quantos recebem Crédito em conta Saques em dinheiro e transferências janeiro e fevereiro 6,5 milhões de pessoas 13 de dezembro 19 de dezembro março 3,6 milhões de pessoas 14 de dezembro 4 de janeiro abril 3,2 milhões de pessoas 16 de dezembro 6 de janeiro maio 3,4 milhões de pessoas 17 de dezembro 11 de janeiro junho 3,3 milhões de pessoas 18 de dezembro 13 de janeiro julho 3,4 milhões de pessoas 20 de dezembro 15 de janeiro agosto 3,4 milhões de pessoas 20 de dezembro 18 de janeiro setembro 3,5 milhões de pessoas 21 de dezembro 20 de janeiro outubro 3,5 milhões de pessoas 23 de dezembro 22 de janeiro novembro 3,3 milhões de pessoas 28 de dezembro 25 de janeiro dezembro 3,3 milhões de pessoas 29 de dezembro 27 de janeiro

Fonte: Ministério da Cidadania

Bolsa Família. As datas de pagamento do Bolsa Família foram antecipadas em dezembro por conta das festas de fim de ano e a ordem dos depósitos é feita de acordo com o número final do NIS (veja calendário completo do Bolsa Família abaixo).

Calendário da última parcela do auxílio emergencial para quem tem Bolsa Família

Data de pagamento Quem recebe 10 de dezembro Beneficiários com NIS de final 1 11 de dezembro Beneficiários com NIS de final 2 14 de dezembro Beneficiários com NIS de final 3 15 de dezembro Beneficiários com NIS de final 4 16 de dezembro Beneficiários com NIS de final 5 17 de dezembro Beneficiários com NIS de final 6 18 de dezembro Beneficiários com NIS de final 7 21 de dezembro Beneficiários com NIS de final 8 22 de dezembro Beneficiários com NIS de final 9 23 de dezembro Beneficiários com NIS de final 0

Confira quem recebe e quem pode sacar o auxílio emergencial nesta semana

Quarta-feira (16) – 3,2 milhões de nascidos em abril vão receber nova parcela de R$ 600 ou de R$ 300, e 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 5 vão poder sacar a última parcela;

Quinta-feira (17) – 3,4 milhões de nascidos em maio vão receber nova parcela de R$ 600 ou de R$ 300, e 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6 vão poder sacar a última parcela;

Sexta-feira (18) – 3,3 milhões de nascidos em junho vão receber nova parcela de R$ 600 ou de R$ 300, e 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7 vão poder sacar a última parcela;

Sábado (19) – 6,5 milhões de nascidos em janeiro e fevereiro vão poder sacar as parcelas recebidas em 22 e 23 de novembro e em 13 de dezembro.

Saques e transferências na semana

O banco também vai permitir nesta semana o saque em dinheiro ou a transferência dos valores recebidos em Conta Poupança Social Digital de até duas parcelas.

No sábado (19), 6,5 milhões de nascidos em janeiro e fevereiro vão poder sacar até duas parcelas recebidas em 22 e 23 de novembro e em 13 de dezembro, nos Ciclos 5 e 6.

Para realizar o saque em dinheiro do auxílio emergencial é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção saque sem cartão e gerar o código de saque.

Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular. O código, que tem validade de uma hora, deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Pelo aplicativo Caixa Tem também é possível transferir o dinheiro para outra conta, mas o limite para movimentação é de até R$ 600 por dia.