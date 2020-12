Forte chuva e vento derrubam postes entre Cafelândia e Nova Aurora

A Defesa Civil emitiu no final desta manhã um alerta de temporal para as Regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do Estado.

Os motoristas que forem trafegar entre Cafelândia e Nova Aurora, na PR 180, devem redobrar a atenção, devido a queda de postes.

Os problemas foram ocasionados pela forte chuva e vento nesta tarde de quarta-feira (16).

O trânsito está liberado apenas em uma das pistas.

A Polícia Rodoviária Estadual foi mobilizada para fazer a sinalização no trecho.

A Copel também deslocaria ao endereço para fazer a substituição da estrutura e reparo no cabeamento.

As Informações são do Portal O Novo Oeste.