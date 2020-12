Iniciada construção de 33 casas populares em Juranda

Para 33 famílias de Juranda, o final de ano está chegando ao final, trazendo uma notícia como um verdadeiro presente de Natal.

Trata-se do início da construção de 33 casas populares que estão sendo viabilizadas pela prefeita Leila Amadei, com investimentos de cerca de R$ 3 milhões, através do programa Casa Fácil Paraná do Governo do Estado. Um projeto com total apoio do deputado Artagão Junior, parceiro importante da prefeita Leila Amadei.

As 33 unidades habitacionais envolve dois conjuntos: 11 casas na quadra ao lado do setor rodoviário, e, 22 casas estão sendo construídas no Conjunto Bandeirantes.

As obras estão sendo iniciadas através da Construtora Sammer.

Um projeto que a prefeita Leila Amadei está empenhada desde o início desse ano com apoio do deputado Artagão Junior.

Fonte: https://tribunadaregiao.com.br/