Temporal causa estragos em Anahy

O forte temporal que atingiu algumas cidades da região Oeste, na tarde de hoje dia 16, deixou o município de Anahy sem energia elétrica e internet, após um telhado de uma padaria cair na linha de transmissão da Copel.

Não há previsão para a volta da energia elétrica.

Foram registrados também a queda de diversas árvores e algumas casas foram destelhadas.

A prefeitura e a Copel já estão trabalho para restaurar a energia e dar todo o suporte que as famílias que tiverem prejuízos com o temporal, principalmente com as casas destelhadas.