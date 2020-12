Ubiratã recebeu novos ônibus para transporte escolar

O município de Ubiratã recebeu na manhã desta terça-feira (15), na grande Curitiba, mais dois ônibus escolares 0 Km, que incorporarão a frota municipal. Outro ônibus já está garantido para o município, porém a entrega será efetuada somente no mês de janeiro. Cada ônibus está avaliado em aproximadamente 215 mil reais. O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, acompanhado do assessor de Convênios, Marcio Vanderlinde e da representante da Secretaria Municipal de Educação, Ariely Amanda de Paula Vanderlinde, recebeu os veículos do governador Carlos Massa Ratinho Junior. O evento, realizado na Academia Policial Militar, em São José dos Pinhais, contou com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro.

O prefeito Baco explicou que esses dois ônibus foram conquistados através de emenda do deputado Hermes Frangão Parcianello. “Em outubro de 2019, durante viagem à Brasília, o município foi agraciado com dois ônibus escolares, através do deputado Frangão e hoje os recebemos aqui em Curitiba”, destacou o gestor. Baco também explicou que Ubiratã ainda foi contemplado com mais um ônibus escolar através de emenda do deputado federal Rubens Bueno. “Esse ônibus será entregue em outro lote, no mês de janeiro, provavelmente. Finalizamos nossa gestão com mais três ônibus 0 km para atender nossos alunos e melhorar ainda mais a qualidade do transporte escolar em nosso município”, comentou.

Foram entregues nesta primeira fase 45 ônibus, com o objetivo renovar, ampliar a padronizar a frota de veículos escolares da Rede Pública de Ensino. Adaptados com tração nas quatro rodas e acessibilidade para os portadores de algum tipo de deficiência, os veículos vão atender 39 municípios, de diferentes regiões, nesta primeira fase.

O investimento de R$ 36 milhões é fruto da parceria do Governo do Estado com a bancada federal do Paraná, entre deputados e senadores, e contempla mais 123 veículos que serão entregues em 2021, fechando 168 ônibus.