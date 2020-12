AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE UBIRATÃ INFORMA VAGAS DE TRABALHO DISPONÍVEIS

02 vagas de açougueiro em supermercado, realizar todas as atividades inerentes à vaga, atendimentos a clientes, preparar carnes para comercialização, fatiar, pesar, desossar, 07:20 horas de trabalho, 6 dias na semana e trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. Entrevista na empresa.

10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência – Unitá: Vaga de auxiliar de linha de produção para executar as atividades operacionais da área, conforme as normas de boas práticas de fabricação, a fim de cumprir o plano de produção da empresa, 8:48 horas por dia trabalhado, de segunda a sábado, com uma folga durante a semana, ensino fundamental incompleto e a entrevista será via wathsapp.

01 vaga exclusiva para pessoas com deficiência.Vaga de vendedor de comércio varejista de móveis em geral, atendimento a clientes identificando suas necessidades, organização, zelo e precificação de produtos, comunicativo(a), iniciativa, proatividade, trabalho em equipe, ensino médio, flexibilidade informática básica. Envio de curriculum para análise.

01 vaga de mecânico de manutenção de veículos da linha pesada com experiência em carteira de trabalho, ensino fundamento completo, carteira de habilitação, gênero masculino, disponibilidade para realizar viagens e entrevista na empresa.

01 vaga de auxiliar administrativo para realizar serviços diversos em escritório de empresa no ramo de reparação e manutenção de veículos automotores diesel, com experiência em carteira, gênero masculino, horário comercial, ensino médio completo e entrevista na empresa.

01 vaga de auxiliar de eletricista de instalação de veículos automotores, faixa etária de 16 a 18 anos, horário de trabalho comercial, ter interesse em aprender a trabalhar nesta profissão, gênero masculino e entrevista na empresa a partir das 13:30 horas.

01 vaga de pizzaiolo para atuar em empresa do ramo de alimentação, manipular alimentos in natura e processá-los, qualidade nos serviços, observar técnicas de higiene e segurança e controle de desperdícios, horário de trabalho das 18:00 as 24:00 horas, de segunda a segunda, pagamento de diária. Para entrevista ligar celular que será disponibilizado pela agência do trabalhador.

02 vagas de auxiliar administrativo em empresa do ramo de comércio varejista de móveis para abertura e fechamento de caixa, envio de proposta de crediário à terceirizada, atingimento de metas, experiência, empresa ministrará treinamento, faixa etária acima de 20 anos, gênero feminino, ensino médio completo e entrevista na empresa.

05 vagas de oficial de serviços gerais para executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

01 vaga de atendente em empresa que atua no ramo de hortifrutigranjeiros para abastecer, substituir produtos nas prateleiras, geladeiras e gôndolas, atendimento de caixa, manter o ambiente de trabalho sempre limpo e organizado, CNH “AB”, faixa etária de 18 a 25 anos, gênero masculino e não fumante. Entrevista na própria empresa em horário marcado.

02 vagas de auxiliar na fabricação de artefatos de cimento, para atuar na fabricação de tanques de lavar roupas, efetuar acabamento, assentar azulejos, ensino fundamental incompleto, experiência na atividade, vaga permanente, horário de trabalho de segunda a sexta-feira das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 18:00 hs e sábados das 08:00 as 12:00 hs, local de entrevista na própria empresa em qualquer horário.

02 vagas de vendedor pracista/externo com experiência para realizar atividades de atendimento a clientes, vendas de máquinas agrícolas a campo, orientando quanto as especificações e demonstrar seu funcionamento, elaborar orçamentos, acompanhar pedidos e prestar consultoria técnica, gênero masculino, CNH, veículo próprio, realizar viagens e entrevista na empresa.

01 vaga de repositor em supermercados para abastecimento de mercadorias, organização e limpeza de gôndola, depósito e controle de vencimento de mercadorias, horário de trabalho de segunda a sábado das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:20 horas com uma folga, ensino fundamental, entrevista após as 14:30 horas no setor administrativo da empresa.

01 vaga de empregada doméstica para realizar serviços de limpeza interna e externa, passar roupas, cozinhar e demais atividades da função, gênero feminino. Entrevista na residência.

01 vaga de eletricista automotor para exercer funções de manutenção elétrica em veículos da linha pesada, com experiência comprovada em carteira, ensino fundamental, CNH, realizar viagens de socorro e entrevista na empresa.

01 vaga de auxiliar administrativa com experiência em empresa que atua no ramo de provedores de acessos às redes de comunicações, gênero feminino, informática básica, atender clientes, não clientes e telefone, organização de setor de trabalho, fazer vendas por telemarketing, dinâmica, espontânea, horário de trabalho a combinar e entrevista será informado número de celular.

01 vaga de estoquista para atuar em empresa no ramo varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, recepção, armazenamento, movimentação de entrada e saída de mercadorias, controle de estoque, faixa etária de 18 a 22 anos, horário de trabalho das 09:00 as 20:00 horas, trabalho temporário para 20 dias, entrevista na empresa.

01 vaga de estoquista em empresa que atua no ramo de combustíveis, para recepcionar, conferir, armazenar, fazer lançamentos de entrada e saída, controle de estoques de todos os produtos que a empresa comercializa, organização do ambiente de trabalho para facilitar movimentação, faixa etária até 30 anos, gênero feminino, solteira e entrevista na empresa.