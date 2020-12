Loja é arrombada e furtada no centro de Cafelândia

Por volta das 2h20 desta quinta – feira (17), a Policia Militar de Cafelândia, foi acionada por populares via 190 sobre um furto em um loja no centro da cidade.

A equipe policial se deslocou até o referido e endereço, onde visualizou que a vitrine lateral da loja foi quebrada para ter acesso a seu interior, e em contato com o proprietário do estabelecimento, relatou que foi subtraído algumas camisetas masculinas que ficavam expostas próxima a essa vitrine, não sabendo estimar quantidade, e nem valor.

Ainda no local em conversa com vizinho da loja, o qual relata que escutou o barulho da vitrine sendo quebrada, onde visualizou da sua janela um homem de roupa escura entrando em uma Parati de cor prata, modelo bola fugindo, não conseguindo visualizar a placa do veículo.

Foi realizado patrulhamento pela na cidade, mas não foi encontrado o referido veículo.

Fonte: O Novo Oeste