Prefeito Baco cumpriu agenda de trabalho essa semana em Curitiba

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, acompanhado do assessor de Convênios, Marcio Vanderlinde e da assessora da Secretaria Municipal da Educação, Ariely Amanda de Paula Vanderlinde, cumpriu agenda de trabalho essa semana em Curitiba.



Além da participação na solenidade de recebimento de ônibus escolares, os ubiratanense visitaram o deputado estadual Tiago Amaral onde trataram de assuntos referentes a continuidade e execução das obras do “Meu Campinho” perante ao Governo do Estado.



Esta obra foi relicitada recentemente e o deputado responsável pelo convênio irá continuar intermediando junto ao governo. Também foi tratado sobre a aquisição de uma escavadeira hidráulica para a Secretaria de Serviços Rurais, que tem previsão de chegar a Ubiratã até o final deste ano.



Sobre a escavadeira e o Programa Meu Campinho, também estiveram no SEDU – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde conversaram o secretário Ortega, reforçando agilidade nos convênios.

A comitiva ainda visitou a Fundepar, onde foram atendidos pelo presidente Alessandro Oliveira. Na oportunidade trataram em relação aos pedidos que já foram feitos para que os mesmos sejam atendidos quanto às melhorias na estrutura dos colégios estaduais Quintino Bocaiúva e Carlos Gomes.

No SEIL – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, o prefeito Baco agradeceu ao secretário Sandro Alex e sua equipe pela parceria nos últimos anos e principalmente pelo convênio do recape asfáltico na Rodovia Ercides Rossetto, uma reivindicação antiga da comunidade do Distrito de Yolanda e de Ubiratã, que se tornou realidade nessa gestão.