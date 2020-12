PRF dá início à Operação Rodovida 2020/2021 no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nessa quinta-feira (17) a Operação Rodovida. Trata-se de uma operação integrada de segurança viária que acontecerá em todo o país e se estenderá até o dia 21 de fevereiro de 2021. Além de estar voltada para a segurança no trânsito, a Rodovida também contará com atuação qualificada no enfrentamento à criminalidade.

Considerando o histórico de movimentação de pessoas no país nesse período do ano, espera-se que o fluxo de veículos nas rodovias federais aumente, em função das férias escolares, das festividades de fim de ano e do carnaval. Por esta razão, a Operação Rodovida concentra esforços na realização de atividades de fiscalização, prevenção de acidentes e educação para o trânsito direcionada às condutas de risco dos condutores, e também realiza ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, com foco na redução da acidentalidade, mitigação de lesões e promoção da segurança.

A operação consiste no desenvolvimento de ações integradas, conjuntas e coordenadas com os demais entes responsáveis pelo controle e gerenciamento do modal rodoviário do País, a fim de somar forças para reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal.