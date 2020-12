Candidato a vereador é suspeitos de comprar votos

Um candidato a vereador e um empresário de Prudentópolis são alvos de uma ação do MPE (Ministério Público Eleitoral), suspeitos de compra de votos. Segundo a Promotoria Eleitoral da 30ᵃ Zona Eleitoral, ambos estariam envolvidos em um esquema para angariar votos com o uso de vale-combustível.



Conforme o que foi apurado pelo MPE, o candidato, que foi eleito, teria fornecido a pelo menos 27 eleitores um vale para abastecimento de 10 litros de combustível, a ser utilizado no posto do empresário, em troca de que os beneficiados usassem nos carros o adesivo de campanha do candidato. Além disso, ele teria fornecido medicamentos a uma eleitora em troca da promessa de voto.



O Ministério Público requer na ação a decretação da inelegibilidade dos requeridos, por abuso de poder econômico qualificado, a cassação do registro de candidatura ou do diploma do candidato e a aplicação de multas a ambos.

Fonte: Catve