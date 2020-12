Dupla armada assalta loja de eletrônicos e rouba mercadorias e caminhonete

Dois assaltantes armados invadiram uma loja de eletrônicos localizada no centro de Cafelândia, no Oeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (17), e roubaram diversas mercadorias, dinheiro e uma caminhonete Ranger.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla entrou no estabelecimento e rendeu o proprietário e um funcionário, que foram trancados no banheiro durante a ação criminosa. Os homens utilizavam máscaras contra o coronavírus e não foram identificados. Entre os itens roubados estão celulares e notebooks, além de aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro e a aliança de casamento do proprietário da loja.

Os assaltantes, que fugiram do local com a caminhonete de uma das vítimas, abandonaram o veículo às margens da rodovia que liga Cafelândia ao município de Nova Aurora.

A PM realizou buscas para localizar os responsáveis pelo assalto, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil conduzirá as investigações.