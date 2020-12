INICIADO OS TRABALHOS DE TRANSIÇÃO PARA O PRÓXIMO GOVERNO MUNICIPAL

Através da portaria 739, publicada no dia 11 no Jornal Oficial da Prefeitura de Ubiratã, o prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco – constituiu equipe de transição de governo para o próximo mandato. Compõem a equipe 8 pessoas, sendo 4 da atual administração e 4 da nova gestão.

Na portaria assinada pelo administrador municipal destaca-se que a transmissão de mandato de Chefe do Poder Executivo Municipal deve pautar-se pelos princípios da continuidade administrativa, da boa-fé, da transparência na gestão pública, da probidade administrativa e da supremacia do interesse público.Foram indicados pelo atual prefeito, os seguintes nomes para equipe de transição: Osmar Pires da Silva (coordenador da comissão), José Paulo Sampaio de Souza, Maria Roseneis Lima dos Reis e Rita Soares Neta Figueiredo.

O prefeito eleito indicou para a transição: Cassilda Ferreira, Geraldo José dos Santos, Kerstyen Ragna Meyer e Valdinei da Silva.A equipe de transição tem por finalidade, mediante solicitação do Chefe do Poder Executivo, informar ao Prefeito eleito sobre as ações, projetos e programas em andamento, visando dar continuidade à gestão pública. Os trabalhos realizados pela equipe de transição iniciaram em 14 de dezembro e encerram em 31 de dezembro do corrente ano.

Na primeira reunião realizada essa semana no Paço Municipal, a Comissão de Transição de Governo indicada pelo prefeito eleito recebeu os relatórios da administração municipal sobre os mais diversos assuntos e sobre a situação atual do município.