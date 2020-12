UBIRATÃ OCUPA 1ª POSIÇÃO NA REGIÃO E 16ª NO PARANÁ NO RANKING DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DAS PREFEITURAS

O Tribunal de Contas do Estado divulgou novo ranking dos portais da transparência das prefeituras. Na região da Comcam, Ubiratã saltou para a primeira posição. Já em nível de estado ficou na 16ª posição dentre os 399 municípios do Paraná.

Roncador ficou em segundo e Barbosa Ferraz em terceiro. Campo Mourão está e sexto na Comcam e em 79° no Estado (era o 249° no levantamento anterior). Luiziana, que era último no Paraná, melhorou bem e a nota subiu de 6,01% para 49,89%.

COMO FICOU NA REGIÃO

1 – Ubiratã 88,41% (16)

2 – Roncador 83,15% (33)

3 – Barbosa Ferraz 79,87% (57)

4 – Terra Boa 79,60% (61)

5 – Farol 78,82% (70)

6 – Campo Mourão 77,89% (79)

7 – Campina da Lagoa 77,12% (89)

8 – Rancho Alegre do Oeste 75,28% (111)

9 – Altamira do Paraná 73,00% (142)

10 – Janiópolis 72,42% (152)

11 – Araruna 71,83% (157)

12 – Fênix 68,96% (207)

13 – Juranda 66,57% (230)

14 – Nova Cantu 66,51% (231)

15 – Quarto Centenário 66,32% (233)

16 – Mamborê 66,15% (238)

17 – Boa Esperança 65,06% (259)

18 – Goioerê 64,85% (266)

19 – Iretama 63,62% (284)

20 – Corumbataí do Sul 63,01% (294)

21 – Quinta do Sol 62,43% (304)

22 – Moreira Sales 62,42% (305)

23 – Peabiru 55,24% (367)

24 – Engenheiro Beltrão 52,91% (376)

25 – Luiziana 49,89% (385)

* Entre parênteses está a posição no Paraná.