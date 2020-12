Coronavírus: Município de Ubiratã seguirá determinação do decreto do Governo do Estado

A Prefeitura Municipal de Ubiratã decretou, neste sábado (19), que seguirá as medidas determinadas pelo decreto estadual 6.294/2020, de 3 de dezembro de 2020, pelo Governo do Paraná, com novas regras para enfrentamento e prevenção ao contágio do coronavírus (Covid-19), devido ao aumento expressivo de casos em todo o Estado do Paraná, bem como no Município de Ubiratã.

Através do decreto n° 172, de 19 de dezembro de 2020, o município de Ubiratã atende exigência do Governo do Estado e passa a seguir o decreto estadual enquanto o mesmo estiver em vigor, depois retorna o decreto municipal.

Entre as medidas previstas no decreto estadual, que a partir de agora devem ser cumpridas em Ubiratã, está o toque de recolher das 23h às 5h. O texto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior também proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, bem como a circulação de pessoas neste período.

O decreto estadual também proíbe a realização de confraternizações e eventos presenciais que causem aglomerações com grupos de mais de 10 pessoas, excluídas contagem de crianças até 14 anos de idade.

A fiscalização terá o reforço da Polícia Militar.

CONFIRA NOS LINKS ABAIXO OS DECRETOS NA ÍNTEGRA:

– DECRETO MUNICIPAL N° 172/2020

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/191220132146_decreto_172_20202_pdf.pdf

– DECRETO ESTADUAL Nº 6.294/2020

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/191220132708_6294_pdf.pdf

– DECRETO ESTADUAL Nº 6.555/2020 – PRORROGA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 6.294/2020

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/191220132708_1712decretomedidascovid_pdf.pdf