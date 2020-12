Homem morre em colisão frontal na PR 574, em Cafelândia

Ederson Barbosa Firmino morreu em grave acidente de trânsito na noite de domingo (20), na PR 574, em Cafelândia. A batida, envolvendo um Chevrolet Corsa e uma Mercedes, ainda deixou uma pessoa ferida.

O acidente aconteceu por volta de 21h, no quilômetro 13 da rodovia. Ederson era condutor do Corsa, que colidiu frontalmente com a Mercedes. As causas da colisão ainda serão apuradas.

Socorristas do Samu foram mobilizados, mas apenas puderam constatar o óbito de Ederson. Já o condutor do outro veículo foi socorrido e encaminhado ao PAM (Pronto-Atendimento Municipal), sem risco de morte.

O corpo de Ederson foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel. Ele era morador de Cafelândia e trabalhava no ramo da construção civil.

