Duas pessoas são presas por entrarem em motel com drogas e menores escondidas em um veículo

A Policia Militar de Juranda recebeu uma ligação via 190, informando sobre uma situação anormal que estaria ocorrendo em um motel na cidade.

Com o apoio da RPA de Ubiratã, as equipes se dirigiram até o referido local para averiguar a situação.

No local o solicitante, funcionário do estabelecimento, informou que adentrou no estabelecimento 2 pessoas em um taxi da região, e posteriormente entrou mais uma pessoa, durante o uso do motel os três pediram para trocar de quarto, no momento da troca o funcionário acompanhou nas câmeras de segurança do pátio do estabelecimento e avistou junto com os três homens, mais três pessoas do sexo feminino, aparentando serem menores de idade. O funcionário do motel ligou para a polícia militar pois as meninas não haviam sido identificadas na entrada do motel com documento com foto (RG).

Quando a equipe da polícia militar chegou no local um homem sem camiseta só de shorts e todo tatuado saiu correndo do quarto e pulou o muro do motel, no local (apartamento) numa revista onde foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha para uso pessoal na mochila de uma das meninas, o Conselho Tutelar foi chamado e encaminhou as menores para a delegacia.

Ao chegar na delegacia a equipe da Polícia Militar recebeu uma ligação anônima via 190 informando que uma pessoa de shorts e sem camiseta toda tatuada teria entrado em uma residência próximo a quadra de socyte correndo e que posteriormente a viatura foi até o local e ao chegar em frente residência a equipe viu quando o suspeito correu para o fundo pulando o muro.

A equipe da PM fez o acompanhamento do indivíduo, mas pelo fato de estar escuro não foi possível localizá-lo e que o tal suspeito durante a fuga deixou sob uma mesa de mármore uma pistola 380 e uma sacola na cor rosa contendo várias embalagens de drogas maconha cocaína, LSD (bala), crack diversas. A equipe da PM foi informada que morava na residência a pessoa de V.

Os envolvidos de maiores foram enquadrados em nos artigos do código: abordagem de suspeitos / drogas para o consumo pessoal / art. 244-b. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la / adquirir, vender, fornecer e ou produzir drogas / posse/porte ilegal de arma de fogo acessório ou munição.

Diante dos fatos tudo foi encaminhado tudo para 50ª Delegacia da Policia Civil de Ubiratã para providências cabíveis.

Com Informações: Juranda news