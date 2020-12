Paraná confirma 41 mortes e 728 novos casos da Covid-19 neste domingo

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (20) boletim epidemiológico com mais 728 casos confirmados e 41 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.



O informe registra também 927 casos confirmados retroativos ao período entre 27 de março a 18 de dezembro. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 373.062 casos e 7.252 mortos em decorrência da doença.



INTERNADOS – Neste domingo, 1.606 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.260 pacientes em leitos SUS (635 em UTI e 625 em leitos clínicos/enfermaria) e 346 em leitos da rede particular (137 em UTI e 209 em leitos clínicos/enfermaria).



Há outros 1.239 pacientes internados, 485 em leitos UTI e 754 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.



ÓBITOS ? A secretaria estadual informa a morte de mais 41 pacientes. São 20 mulheres e 21 homens, com idades que variam de 22 a 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 27 de novembro a 20 de dezembro.



Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (26) e Pato Branco (2). Há registro ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Arapongas, Boa Esperança, Cascavel, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Guaratuba, Marechal Cândico Randon, Marialva, Pinhais, Ponta Grossa, Sarandi e Verê.



FORA DO PARANÁ ? O monitoramento registra 2.947 casos de residentes de fora, 60 pessoas foram a óbito.

Assessoria