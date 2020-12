Polícia Militar faz homenagem ao prefeito Baco

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, que está encerrando no final de 2020 oito anos a frente da administração municipal, foi homenageado nesta sexta-feira (18), pela Polícia Militar do Paraná – 11º Batalhão de Campo Mourão e 2ª Companhia de Ubiratã. O evento aconteceu na sede da Cia e reuniu policiais militares e representantes do Conselho Comunitário de Segurança – Conseg.

Na oportunidade, o prefeito Baco recebeu um certificado assinado pelo comandante Tenente Coronel Júlio César Vieira da Rosa, que foi representado pelo capitão Ermon que está respondendo pelo comando da companhia na ausência do tenente Weibber.

O comando da Polícia Militar da região de Campo Mourão e de Ubiratã reconhecem o trabalho desenvolvido pela administração municipal nos últimos anos em relação à segurança pública local.

“ASSIM ESCREVEMOS A HISTÓRIA ATRAVÉS DE CICLOS, OS QUAIS NECESSITAM SER ENCERRADOS PARA QUE OS NOVOS SE INICIEM”.

“É COM IMENSA SATISFAÇÃO E ORGULHO QUE O COMANDANTE DO 11º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EMITE ESTE CERTIFICADO AO SR. HAROLDO FERNANDES DUARTE, COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELA PARCERIA FIRMADA DURANTE ESSES ANOS QUE O EXMO. SR. ESTEVE COMO PREFEITO DA CIDADE DE UBIRATÃ. CERTAMENTE ESTA PARCERIA SERVIU PARA FORTALECER AINDA MAIS A POLÍCIA MILITAR, BEM COMO CONTRIBUIU PARA QUE NOSSOS VALOROSOS POLICIAIS MILITARES ATUASSEM COM PROFISSIONALISMO ACIMA DA MÉDIA, SEMPRE BUSCANDO OFERECER SEGURANÇA PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS OS MUNÍCIPES”.

Também participaram do evento, o chefe de Gabinete, Osmar Pires, João do Gesso e Vadenir Ninil representando o Conseg, o aspirante oficial Maciel, o sargento Benedito e parte da equipe de policiais militares de Ubiratã.

O prefeito Baco agradeceu a homenagem. Para o gestor foi muito gratificante ter contribuído com a qualidade na segurança pública do município. “Temos o imenso orgulho, juntamente com nossa equipe e a comunidade, de ter trabalhado e ajudado a conquistar a 2ª Companhia para Ubiratã, ajudado a melhor as instalações aqui da sede, ter conseguido diversas viaturas, mais efetivo e também o sistema de videomonitoramento. Quem ganhou com isso foi a população, pois temos uma cidade mais segura e mais tranquila para morar e trabalhar. Nossa gratidão e reconhecimento a todos os agentes de segurança pública de Ubiratã e em especial nossos policiais militares”, destacou Baco.