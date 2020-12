Verão chega nesta segunda (21) com tempo instável e muita chuva no Paraná

Começou nesta segunda-feira (21) às 7h02, a estação mais quente do ano. Junto com ela, uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão, favorece o desenvolvimento da instabilidade nas regiões do Paraná. O dia começa ainda um pouco abafado na região, e o risco de temporais se mantém principalmente a partir da tarde.

Ao longo deste início de semana, chuvas devem ser registradas em todos os setores, com acumulados mais expressivos entre o Norte e Leste do Estado.

Em nossa região também serão presentes às precipitações. Em Ubiratã, o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) prevê o acumulado de 15,6 milímetros, c0m previsão de chuviscos rápidos já nesta manhã. As temperaturas variam entre 21°C e 30°C.