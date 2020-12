Central de Abastecimento de Produtos da Agricultura Familiar de Ubiratã foi inaugurada

Encerrou-se um ciclo de 15 anos de lutas e superações de desafios e envolvendo diversos parceiros, com a inauguração da CAPAF – Central de Abastecimento de Produtos da Agricultura Familiar de Ubiratã, sob gestão da CANPAR – Cooperativa da Agricultura Familiar do Noroeste do Paraná.

O evento contou a participação do Prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, do Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, Ademur Maciel, do Gerente do Banco do Brasil, Fedrigo Raymundi, do Presidente da CANPAR Orlando Campos, além do Secretário de Desenvolvimento Econômico Antonio Hideraldo Magron, do Assessor de Convênios Márcio Vanderlind, de cooperados produtores rurais, assessores e representantes da sociedade civil.

ENTENDA O CASO

Em 2004, o município recebeu um barracão agroindustrial construído em terreno da prefeitura, destinado aos produtores da agricultura familiar, que deveriam estar organizados de forma associativista, conforme projeto apresentado.

O escopo do projeto não foi atendido, ao contrário, o barracão foi cedido a uma empresa particular que explorou o mesmo sem ônus até 2019, quando, através de ação judicial movida em 2015, a Prefeitura finalmente conseguiu retomar a posse do imóvel, não sem antes indenizar o ocupante por benfeitorias realizadas, através de acordo judicial, pelo valor de RS 82 mil.

Paralelamente a isso, o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento (MAPA) havia notificado o Município de Ubiratã para que, ou devolvesse os recursos federais recebidos, ou se atendessem as premissas do plano de trabalho original, quais sejam, beneficiar centenas de pessoas ligadas a agricultura familiar e promover o associativismo, sob pena de penalizações impeditivas que comprometeriam o recebimento de recursos federais e estaduais.

Assim, em 2020, através do contrato número 110/2020 a CANPAR recebeu o barracão com o compromisso de execução de atividades hortifrutigranjeiras, como o recebimento, manipulação, embalagem, armazenamento, comercialização e distribuição dos produtos oriundos da agricultura familiar do município de Ubiratã e região.

Além disso, os referidos bens deverão ser utilizados como uma central de abastecimento de produtos da agricultura familiar para a região, devendo a cooperativa diversificar e agregar valores a produção agropecuária, oferecendo condições para que os produtores possam transformar seus produtos e melhorando a renda familiar.

Durante a inauguração, nos pronunciamentos, muito se enalteceu o espírito de perseverança e parcerias desde os primeiros encontros para tratar desse assunto, sendo a Prefeitura a principal articuladora da solução da pendência, mas não menos importante o CMDRS, o Banco do Brasil, os Sindicatos, a Emater, o Governo do Paraná, o SEBRAE, a Itaipu Binacional, os produtores rurais e as lideranças locais.

O Prefeito Baco ressaltou a importância desse apoio aos produtores da agricultura familiar e disse que em seus oito anos de governo sempre priorizou projetos e ações por intermédio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Serviços Rurais para fortalecer as famílias envolvidas.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Prefeitura de Ubiratã