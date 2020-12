Grave acidente deixa duas vitimas fatais em Quarto Centenário

Um grave acidente entre Formosa do Oeste e Quarto Centenário envolvendo um ônibus e um automóvel, tirou a vida de um casal, no final desta tarde de segunda-feira (21).

Segundo informações o casal que morava em Formosa do Oeste perdeu o controle da direção e invadiu a pista contraria colidindo frontalmente com o ônibus, vindo a falecer no local.

Equipes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), Criminalística e IML (Instituto Médico Legal) foram acionadas para os trabalhos de registro da ocorrência, perícia e recolhimento dos corpos.

O ônibus estava apenas com o motorista no momento do acidente, onde se deslocava para buscar trabalhadores na região para Cafelândia.

O motorista não teve ferimentos.