Ladrões assaltam ônibus com 50 passageiros em Juranda

Um ônibus de turismo foi assaltado no início da madrugada de segunda-feira, 21, na rodovia BR-369, perto do trevo de acesso a Juranda.

O ônibus transportava cerca de 50 passageiros que estavam indo para Foz do Iguaçu, para fazerem compras no Paraguai, quando todos foram surpreendidos por seis indivíduos que estavam em um veículo Honda City de cor branca, que efetuaram tiros de pistola contra o ônibus, obrigando o motorista a parar.



Em seguida os bandidos fizeram o motorista do ônibus deslocar até a estrada rural, a cerca de dois quilômetros da rodovia, onde roubaram todos os pertences pessoais e dinheiro das vítimas. O valor informado não foi divulgado.



Depois que os ladrões foram embora, as vítimas conseguiram entrar em contato com a equipe da Polícia Militar de Juranda e com a Polícia Rodoviária Federal de Ubiratã, que registraram a ocorrência e orientaram as vítimas.

(Goionews)