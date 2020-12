Contratada nova construtora para dar continuidade as obras do Meu Campinho

O município de Ubiratã por meio de processo licitatório contratou uma nova empresa para conclusão das obras de infraestrutura do Programa Meu Campinho. Trata-se da Mondeo Construtora. O contrato foi assinado no último dia 18 de dezembro e a empresa tem um prazo de 11 dias para iniciar os trabalhos. O valor do contrato é de R$ 508.691,24. Cabe ressaltar que esta será a terceira empresa a conduzir as obras, sendo que houve desistência da primeira empresa e quebra de contrato pela segunda, o que acarretou o atraso no cronograma dos serviços. O valor licitado inicialmente era de R$ 504.000,00, sendo que já foi pago R$ 45.000,00.

O valor da obra é de R$ 508.691,24 sendo R$ 350.000,00 de emenda do deputado Tiago Amaral com contrapartida financeira do município de R$ 158.691,24.

O Meu Campinho, programa do governo estadual, conquistado com a atuação do deputado Tiago Amaral está sendo construído em um terreno na esquina da Avenida João Medeiros com a Avenida Ipê Branco, proximidades do Lago Municipal. Neste local será construída uma quadra com grama sintética, alambrados, iluminação, parquinho, academia, pergolado e calçadas com acessibilidade, inclusive interligando ao Parque da Cidade.