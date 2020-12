Morador de Mariluz desaparece após sair de moto com outra pessoa

A família de Juliano Flavio Lopes, 41 anos, está em busca de informações sobre o morador de Mariluz que está desaparecido. Conforme sua irmã, Luanna Paula Lopes, Juliano está desaparecido desde as 13h20 de segunda-feira (21), quando saiu para levar uma pessoa para Moreira Sales. O carona disse que iria até a cidade vizinha para retirar o auxílio emergencial.

Luanna conta que Juliano foi visto com este homem abastecendo a moto Honda Bros. Este homem teria saído durante o abastecimento para conversar com outras duas pessoas. Depois eles saíram em direção a estrada rural dos Pacheli, que dá acesso ao trevo de Moreira Sales.



“A moto que essas duas pessoas estavam teve denúncia de roubo. Às 18h a polícia recebeu outra denúncia de uma Bros que estava sendo escondida em um terreno baldio, aí localizaram que era a do Juliano, porém, não sabe do paradeiro dele”, afirma a irmã. Ela esclarece que Juliano trabalha com fretes e levando pessoas; e que ele não tem passagem pela polícia.



As pessoas que tiverem qualquer informação podem manter contato com a família através do telefone (44) 99815-5504 ou com a Polícia Militar (190).

(O Bem Dito).