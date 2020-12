A CADA CINCO MORTOS POR COVID-19 NO PARANÁ, QUATRO TINHAM FATORES DE RISCO

Passados dez meses do início da pandemia de Covid-19 no Paraná, 398.806 casos foram confirmados e 7.621 morreram por complicações da doença.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), 81% tinham pelo menos um fator de risco associado e 19% não apresentavam nenhuma comorbidade.

Entre os mortos com fatores de risco, 76, 38% eram idosos, 47,49% tinham doença vascular e 32, 40 % eram diabéticos.

Todas as outras comorbidades apresentam menos de 10% das mortes, mas nem por isso são menos assustadoras. Desde o início da pandemia, por exemplo, 645 paranaenses, 8,03% dos casos de comorbidades, morreram durante a pandemia.

Doença renal crônica foi fator de risco para a morte de 576 (8,99%) pessoas no Estado. Gestantes, recém-nascidos e crianças com menos de 6 anos também estão neste recorte de dados. Nove crianças até 42 dias depois do parto, 10 gestantes e quatro crianças com menos de 6 anos morreram no Estado.

ÓBITOS POR COVID-19 COM COMORBIDADE

FATOR DE RISCO Nº %

Idoso: 5.482 76,38%

Doença cardiovascular crônica: 3.408 47,49%

Diabetes mellitus: 2.325 32,40%

Doença Neurológica Crônica: 688 9,59%

Doença renal crônica: 576 8,99%

Pneumopatias crônicas: 576 8,03%

Obesidade: 645 8,03%

Imunodeficiência/imunodepressão: 324 4,51%

Asma: 199 2,77%

Doença hepática: 131 1,83%

Doença hematológica: 73 1,02%

Síndrome de Down: 25 0,35%

Indígenas: 7 0,10%

Puerpério (até 42 dias do parto): 9 0,13%

Gestante: 10 0,14%

Crianças menores de 6 anos: 4 0,06%



TOTAL: 14.482