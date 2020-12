Andarilho é assassinado a pedradas no Centro de Cascavel

Um andarilho foi brutalmente assassinado a pedradas no fim da madrugada de segunda-feira (28), em um posto de combustíveis na Avenida Brasil, região central de Cascavel. Outro morador de rua também foi atacado enquanto dormia, a poucas quadras dali. O autor do homicídio e da tentativa de homicídio foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O crime aconteceu pouco antes das 5h30. Conforme o que foi apurado pela reportagem, o agressor entrou em vias de fato com a vítima no pátio do posto. Durante a briga, ele desferiu diversos golpes com pedaços de concreto contra o andarilho, que não teve chance de se defender e morreu na hora.

Na sequência, o suspeito seguiu por algumas quadras, até o cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Nereu Ramos, onde atacou a pedradas um morador de rua que dormia em um ponto de ônibus. Ele só não matou a segunda vítima porque uma equipe da Polícia Militar chegou ao local rapidamente e efetuou a prisão.

Socorristas e médico do Siate foram acionados e prestaram atendimento ao segundo andarilho, que tinha diversos ferimentos, principalmente na cabeça. Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar sem risco de morte.

O autor dos crimes foi encaminhado pela PM à 15ᵃ SDP (Subdivisão Policial) para ser ouvido. Ele deve responder por homicídio e tentativa de homicídio. A motivação ainda será apurada pela Polícia Civil. Segundo relatos de uma testemunha, o agressor estava bastante alterado e aparentava estar sob efeito de drogas quando cometeu os crimes.

O local do homicídio foi isolado pela Polícia Militar até a chegada de peritos do Instituto de Criminalística. O corpo da vítima fatal foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal), ainda sem identificação.

Fonte: Catve