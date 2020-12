Goioerê já teve 11 homicídios em 2020. O pior ano deste século

Goioerê registrou 11 homicídios dolosos no transcorrer do ano de 2020, que está se configurando como o ano mais violento deste século.

Alguns desses homicídios chamaram muito a atenção, como como a morte de uma mulher na noite do réveillon, os do casal Kawany Cleve e Rubens Biguetti Junior, cujos corpos ainda não foram localizados, e o do triplo homicídio ocorrido na Avenida Pérola.

.

CRIMES

.

Já indicando que o ano seria violento, o primeiro homicídio do ano aconteceu na noite de réveillon, quando Lucélia Souza Chagas, de 42 anos, foi assassinada a facadas, supostamente pelo seu ex-genro, Rodrigo Chaves, que está foragido.

No dia 27 de fevereiro foi assassinado o cigarreiro José Santos Góes, 61. O crime aconteceu quando ele dirigia um veículo pela rodovia PR-180, perto da entrada da estrada da Pedreira. O autor do crime não foi identificado.

Diogo de Jesus Santos, 26, foi assassinado a tiros no dia 27 de junho, quando estava na frente de sua casa, no Jardim América. Embora tenha suspeitos, a polícia não tem o indiciamento oficial do autor.

.

CASAL

.

A morte do casal Kawany Cleve e Rubens Biguetti Junior aconteceu no dia 3 de agosto, quando o casal foi visto pela última vez. Apesar de quatro pessoas estarem presas por suposta participação na execução do casal, os corpos nunca foram encontrados.

Renato Silva, 29, o Bochecha, foi assassinado no dia 23 de agosto, no quintal de uma residência na Rua Marquês de Campo Mourão, no Jardim Curitiba. O autor dos disparos não foi identificado.

Maykio Escanes morreu no dia 27 de agosto, depois de ser agredido a pauladas na Rua Xambrê, 11 dias antes. O autor do crime foi identificado e está preso.

.

TRIPLO HOMICÍDIO

.

Uma chacina foi registrada em Goioerê no dia 25 de setembro, quando os irmãos Jhonatas Matos da Silva, conhecido como Dione, Wanderson dos Santos, foram mortos a tiros, juntamente com Dario Rodrigues, que estava com eles, mas que não seria alvo dos atiradores. O crime aconteceu no início da noite na Avenida Pérola.

O último homicídio de 2020 até o momento foi o de Anderson Vieira Ramos, de 24 anos, conhecido como Dinho, que foi morto a tiros no dia 19 de dezembro, quando estava na frente de sua casa, na Rua João de Oliveira Dias, quase esquina com a Avenida Francisco Scarpari. O autor não foi identificado.

(Goionews)