Idoso de 72 anos é abandonado na rua pelos filhos em Francisco Beltrão

Um idoso foi encontrado abandonado em um ponto de ônibus no inicio da noite de domingo (27) no Bairro Aeroporto, em Francisco Beltrão – Sudoeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, o homem relatou que morou na casa de sua filha durante cinco anos e no sábado (26) a filha chamou um carro de aplicativo e mandou ele para casa de seu outro filho. Por volta das 18 horas de domingo o filho retornou com o pai e saiu.

Ainda segundo a polícia, o homem disse que a filha não permitiu que seu pai entrasse na residência e mandou que “fosse embora”, deixando o mesmo na rua, então ele foi ate ponto de ônibus sem saber para onde ir.

Os policiais foram com o idoso até a casa da filha e com tom de voz arrogante disse que não aceitaria o pai na casa, que ele teria que ir morar com seu outro filho.

Conforme a PM, foi necessário uso de algemas para conduzi-la ao 21° BPM. O assistente social orientou que o idoso fosse encaminhado para casa de passagem até que outras medidas sejam determinadas.

A filha assinou Termo Circunstanciado e foi liberada.

Foto: Ilustrativa

Fonte: PP News