Motociclista fica em estado grave após forte batida contra muro; VEJA ACIDENTE

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater contra um muro de uma residência no final da tarde deste domingo (27), na cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC). Imagens de câmeras de segurança do próprio imóvel (veja abaixo) mostram o momento que o jovem de 22 anos perde o controle da moto e vai direto contra a casa. O acidente aconteceu na esquina das ruas Vanderlei Moreno com Luiz Rezende, ao lado da BR 277, bairro Borda do Campo.

De acordo com o socorrista Marcelo, do Resgate Voluntário Parceiros da Vida, o jovem foi encontrado caído com várias fraturas pelo corpo. “Nós encontramos a vítima caída em um terreno baldio e sem o capacete. Ele estava com ferimentos na cabeça, no peito, na perna e no antebraço. O motociclista estava confuso por causa da colisão de extrema gravidade”, destacou à Banda B.

O Corpo de Bombeiros também compareceu ao local e o Siate encaminhou a vítima ao Hospital Cajuru. A Polícia Militar (PM) fez o Boletim de Ocorrência sobre o acidente.