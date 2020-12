NÚMERO DE ACIDENTES CAI PELA METADE DURANTE FERIADO DE NATAL NO PR

O número de acidentes nas rodovias estaduais reduziu em 52% no feriadão de Natal. De acordo com dados do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), foram registrados 48 acidentes nas estradas estaduais entre os dias 24 e 27 de dezembro, com três mortos.

Em 2019, durante o feriado de Natal, foram 99 acidentes com 11 mortos. Na Costa Leste, não houve nenhuma morte nas rodovias estaduais e a redução de acidentes foi de 25%.

“Colocamos nosso pessoal na pista para fazer abordagens, fiscalizações e patrulhamento intenso desde o início do verão e, no feriado de Natal, o trabalho continuou firme para prevenir acidentes, feridos e mortes nas estradas estaduais”, destacou o Comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer.

O balanço do BPRv aponta que, com menor movimento nas estradas e o trabalho intenso de orientação feito pelos policiais militares rodoviários, houve redução em todos os índices. Além da queda de acidentes (-52%) e de mortes (-73%), o número de pessoas feridas também reduziu no estado: de 131 caiu para 76, ou seja, uma queda de 42% em relação ao mesmo período do feriado de Natal de 2019.

O número de autuações de infrações de trânsito, feitas pelos policiais militares, também acompanharam a queda dos índices. Neste feriado houve 1.493 autos de infração, contra 2.025 aplicados no feriado anterior (-26%). Com relação ao crime de embriaguez ao volante, em quatro casos foi constatada a infração de embriaguez e em outras duas ocorrências, dois condutores acabaram presos pelo crime. Em 2019 foram 10 infrações e seis prisões por embriaguez ao volante durante o feriado de Natal. Nas abordagens, os policiais militares rodoviários removeram 66 veículos irregulares contra 219 no ferido do ano anterior.

Para combater o excesso de velocidade nas rodovias, equipes com radares móveis foram posicionadas em pontos estratégicos onde há maior incidência desse tipo de infração. O trabalho resultou em 3.569 imagens de radar, 1.493 imagens a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram 2.076, um aumento de 72%.

LITORAL

O Litoral do estado também foi alvo de operações do BPRv. Os quatro Postos Rodoviários de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná atuaram com reforço de policiamento e patrulhamento, inclusive com aplicação das motocicletas Harley Davidson.

O trabalho preventivo resultou na redução de 25% nos acidentes (de 8 caiu para 6), sem nenhuma morte. Além disso, os policiais militares rodoviários lavraram três infrações por embriaguez ao volante e uma prisão pelo mesmo crime, 446 infrações diversas e 371 imagens por radar. As abordagens e verificações de veículos e condutores resultaram em 22 veículos retidos ao pátio.

No mesmo feriado do ano passado foram oito acidentes com três feridos e nenhuma morte, além de cinco infrações por embriaguez ao volante e três prisões pelo mesmo crime. Houve ainda a lavratura de 225 infrações diversas e 354 imagens por radar. As abordagens e verificações de veículos e condutores resultaram em 58 veículos retidos ao pátio.