Secretaria de Saúde confirma nesta segunda-feira, 28, mais 17 casos positivos de COVID-19

A região de Campo Mourão e Ubiratã estão em estado de alerta com relação a pandemia do COVID 19. O controle desta situação é responsabilidade de todos nós.

Devemos manter os cuidados preventivos principalmente neste final de ano, evite viajar neste período. Porém se for viajar cuidado em rodoviárias, aeroportos. Se viajar de carro atenção redobrada nas paradas em posto de gasolina e restaurantes.

Com relação aos pacientes internados

Confirmados

Arapongas 1

Roncador 1

Ubiratã 4

Suspeito

Ubiratã 1

Internados em Ubiratã

E temos 1 pacientes confirmados e um suspeito internados na UTI de Goioerê.

Alertamos que continuamos com alta ocupação de leitos de UTI na região da Comcam, então não podemos aumentar o número de positivos, evitando assim uma possível necessidade de internamento na UTI.

Mantenham distânciamento, usem máscara e higienize as mãos com frequência.

Frequente lugares que estejam adotando as medidas sanitárias exigidas, como uso de álcool em gel, uso de máscaras, distanciamento social, ambiente ventilado e lotação reduzida.

Se for diagnosticado com a doença, você e seus contatos devem cumprir integralmente todo o período de isolamento, mesmo quando os sintomas melhorarem.

Se apresentar febre, tosse, perda de olfato e paladar, falta de ar, diarréia, vômito procure sua unidade de saúde ou o hospital.

Contamos com a colaboração de todos para o enfrentamento desse vírus.