“Ficha ainda não caiu”, dizem familiares das vítimas da queda de avião; velório será no ginásio de esportes de Goioerê

Parentes da família de Goioerê, vítima do acidente de avião ocorrido nesta terça-feira (29), ainda estão em choque e não conseguem acreditar no aconteceu.

“Tem hora que a gente não acredita em tudo o que está acontecendo, a ficha ainda não caiu”, afirmou um parente das vítimas.

Valdey, Luciana, Beatriz e Júlia Cruzeiro eram esperados pela mãe de Luciana e outros integrantes da família em Guaratuba, no litoral do Paraná, onde passariam a virada de ano.

No entanto, cerca de uma hora depois da decolagem no aeroporto em Goioerê, o monomotor caiu dentro de um rio em Mato Rico, na região central do estado.

Vítima publicou vídeo em rede social embarcando em avião momentos antes da queda no Paraná

Familiares das vítimas que pediram para não serem identificados, disseram que o casal e as filhas eram exemplos de alegria, tinham muitos amigos e eram queridos por todos.

Os pais de Valdecy e Luciana foram pioneiros na cidade e, por isso, o casal conhecia e era conhecido por várias pessoas.

“Os pais da Luciana estão muito tristes. A mãe dela chegou em Guaratuba na madrugada e horas depois soube do acidente”, contou um familiar.

Valdecy pilotava a aeronave quando ocorreu o acidente. Ele tinha mais de 20 anos de experiência e, segundo a família, era responsável pelo aeroporto de Goioerê.

No local tinha um hangar onde guardava o próprio avião e também auxiliava outros pilotos que precisavam de ajuda, seja para solucionar alguma questão mecânica ou até para receber aeronaves que não poderiam seguir até o destino final por causa do mau tempo.

“Valdecy era apaixonado por aviação, cuidava e comandava o aeroporto. Era um piloto muito cauteloso. Essa rota até a praia ele fazia direto porque eles tinham uma casa em Guaratuba”, afirmou o familiar das vítimas.

Valdecy e Luciana gerenciavam juntos uma empresa de materiais de construção, a filha mais velha, Beatriz, tinha um consultório odontológico e a menina mais nova, Júlia, estava prestando vestibular para odontologia.

“A partir de agora a última semana de dezembro ficará marcada por essa tragédia”, concluiu o parente da família.

Velório

Os corpos dos integrantes da família Cruzeiro, vão ser velados no ginásio 10 de Agosto, que já esta sendo preparado. No local já foram encaminhados dezenas de coroas de flores.Os corpos devem chegar a noite em Goioerê, horário do velório ainda não esta definido.

Luto Oficial de Três Dias

O prefeito de Goioerê Pedro Coelho decretou luto oficial de três (3) dias no município em memória das vítimas.

“Uma tragédia que abalou a nossa cidade. Queremos expressar os nossos sentimentos e a nossa solidariedade para com a família neste momento tão triste para todos nós”, destacou Coelho.

Com o decreto de luto oficial, as bandeiras deverão ser hasteadas a meio-mastro.