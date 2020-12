Governo planeja vacinação contra Covid-19 em janeiro e fevereiro de 2021

O Ministério da Saúde informou que tem o objetivo de começar a vacinação da população entre o dia 20 de janeiro e 10 de fevereiro do ano que vem. O processo, porém, necessita da obtenção de registro dos imunizantes junto à Anvisa (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) pelos fabricantes. A informação foi dada nesta terça (29).

O anúncio ocorreu depois que a farmacêutica Pfizer comunicou que o Brasil exigia análises específicas, que acarretavam em uma demora no andamento do processo de regulação.

“A partir do momento que ela (Pfizer) não quiser se submeter ao regramento da Anvisa, eu não posso pegar a Pfizer pelo braço e levar lá, ‘Pfizer, entregue seu relatório’. Posso pedir brevidade para a Anvisa, mas ela tem que seguir os seus passos”, declarou o secretário-executivo do Ministério, Élcio Franco.

Países como Estados Unidos, China, Rússia e Alemanha já começaram a imunização da população. Nesta terça, foi o primeiro dia de vacinação da Argentina, que está utilizando o imunizante Sputnik V, desenvolvida pela Rússia.

O Brasil tem contrato com a vacina produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade Inglesa de Oxford, mas ainda não conseguiu aprovação para iniciar a campanha com este imunizante.

Durante o anúncio, Élcio Franco declarou: “O Ministério da Saúde tem feito a sua parte, fizemos o Plano Nacional de Imunização, estamos com a operacionalização pronta, nos preparando para esse grande dia, mas precisamos que os laboratórios solicitem o registro”.



