Idoso de 73 anos é a 9ª vítima do Covid-19 em Campina da Lagoa

O município de Campina da Lagoa registrou na noite desta terça-feira (29), mais uma morte causada em decorrência do Covid-19, o empresário e agricultor Lupércio Rodrigues de Oliveira, 73 anos, é a nona vítima da doença no município.

Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um Hospital na cidade de Londrina desde do dia 18 de dezembro.

Na região de Campo Mourão, este é o 175 óbito registrado em decorrência da doença.

Em Campo Mourão (63); Goioerê (14); Araruna (10); Peabiru (9); Ubiratã (8); Campina da Lagoa (9); Terra Boa (7); Mamborê (6); Quinta do Sol (6); Janiópolis (6); Engenheiro Beltrão (5); Barbosa Ferraz (4); Farol (4); Iretama (4); Moreira Sales (3); Roncador (3); Altamira do Paraná (2); Boa Esperança (2); Corumbataí do Sul (2); Juranda (2); Nova Cantu (3); Fênix (1); Quarto Centenário (1); e Luiziana (1).

Fonte: Portal O Vale