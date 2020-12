Mãe e filho vive momentos de terror durante assalto em Goioerê

A equipe ROTAM da 2ª CIA da Polícia Militar de Goioerê estava em patrulhamento pela Avenida Santos Dumont, Jardim Curitiba, na noite de terça-feira, 29, quando visualizou um veículo Fiat Siena de cor prata saindo da Rua Lazaro Antônio Frei, para acessar a referida avenida.

De acordo com a PM, o veículo estava nitidamente pesado e com os bancos traseiros carregados com mercadorias, tendo dois ocupantes masculinos de blusa escura.

Ao perceber a presença da viatura policial, o condutor empreendeu fuga pela Avenida Santos Dumont, sendo então iniciado acompanhamento tático pela equipe ROTAM, utilizando de sinais sonoros e luminosos, logrando êxito em abordar o veículo na rua do contorno leste, esquina com a rua Norte Paraná.

Ao ser realizada a abordagem, os ocupantes do veículo disseram que haviam acabado de cometer um roubo em uma residência no Jardim Morumbi, e que o carro e as mercadorias pertenciam a vítima.

Durante a busca pessoal foi localizado na cintura de um dos abordados um revólver cal.38 com 03 (três) munições intactas. O outro abordado, que conduzia o veículo durante a fuga, estava com tornozeleira eletrônica envolvida por papel alumínio, para não ser rastreado seu sinal de monitoramento.

No decorrer de buscas no interior do veículo, foi encontrado, perto do freio de mão ao lado do banco do motorista, um revólver cal.38 Taurus, com 06 (seis) munições intactas, além de várias roupas para comércio e um televisor.

Fora encontrado também, no banco do carona, uma balaclava de cor preta e no banco do motorista uma máscara de proteção contra o covid-19.

A equipe foi até a residência e fez contato com a vítima, que informou que ainda não havia ligado para denunciar o roubo porque havia sido ameaçada de morte pelos autores, caso ela ligasse para a polícia.

A vítima relatou que estava em sua residência no Jardim Morumbi deitada em seu quarto com seu filho de 1 ano de idade, se preparando para dormir, quando os autores pularam o muro e arrombaram a porta da sala da casa, adentrando a residência, indo em sua direção e anunciando o assalto.

Relatou ainda que o autor que a manteve sobre rendição usava balaclava preta, e outro apenas a máscara de proteção conta o covid-19, permaneceram por cerca de 30 minutos na casa e saíram levando vários pertences da vítima como roupas e aparelho de televisão.

Carregaram os produtos no carro da vítima, e saíram tomando sentido ignorado. A vítima permaneceu no interior da residência com medo das ameaças que os autores haviam feito.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos autores e em seguida foram encaminhados para a 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Goioerê para os procedimentos de polícia judiciária juntamente com o veículo e os pertences apreendidos.

Fonte: Goioerê é Assim