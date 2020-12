S.O.S Cícero Nuto Figueiredo encerra as atividades de 2020

O Serviços de Obras Sociais Cícero Nuto Figueiredo, entidade sem fins lucrativos que atua na garantia de direitos no Município desde o ano de 1987, encerra suas atividades neste mês dezembro, exercendo suas responsabilidades de forma satisfatória, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia.

A entidade que é administrada pelo Lions Clube de Ubiratã em parceria com a Prefeitura Municipal este ano teve que aprimorar sua criatividade e capacidade de trabalhar com situações adversas. Com o encerramento das atividades presenciais em março, a entidade precisou elaborar um Plano de Contingência para garantir seu funcionamento, foram definidas novas estratégias, ações e rotinas de forma orientada e com os equipamentos necessários para a realização dos serviços prestados.

Durante o ano, 15 ações foram realizadas e elas resultaram num total de 2.433 entregas de insumos e feitos realizados para os alunos e seus familiares. Dentre elas citamos algumas como o “Home Café, Auxilio Escolar, Sacolinhas de Higiene, Confecção de Mascaras, Cortes de Cabelo, Distribuição de Verduras e Legumes, Ovos de Páscoa, Cesta Básica, Especial Dia das Crianças, Especial Natal”. A entidade hoje atende 100 crianças e adolescente que automaticamente tem suas matriculas renovadas para o ano de 2021.

Foi preciso muito esforço, dedicação e readaptação por parte da equipe de Diretores e Funcionários para enfrentar a crise. O ano foi de grandes desafios, porem diante da nossa responsabilidade enquanto Instituição atuante no Município, com importantes parcerias, não poderíamos deixar nosso público sem um mínimo de atendimento. Para a realização das nossas ações tivemos apoios importantes da Secretaria da Assistência Social, Empresas do Município e demais pessoas da sociedade. Estamos fechando o ano com números acima do planejado diante do novo cenário e ainda com uma importante deliberação de R$ 80.000 mil do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente feita em setembro deste ano, e mais uma deliberação na ultima semana de R$ 38.000,00 mil reais da Vara do Trabalho de Campo Mourão.

“Foi desafiador, mais conquistamos bons resultados este ano graças ao empenho de todos os envolvidos no S.O.S, agradecemos a todos os nossos parceiros que graças à essas parcerias temos conquistado resultados surpreendentes ao longo dos anos. Agradecemos também a equipe de trabalho, pois é através do empenho e dedicação deles que as ações destas parcerias se concretizam. Agradecemos em especial os pais dos nossos alunos por confiarem no nosso trabalho e pelas mensagens de carinhos e agradecimentos que recebemos. Em nome dos Diretores desejamos a todos os nossos parceiros, funcionários, amigos, familiares e queridos alunos um prospero e abençoado Ano Novo”, destacou Sandra Mara, a presidente.

“Investir na criança e no Adolescente é deixar o mundo em boas mãos”!